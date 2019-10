Opel, Corsa vince premio 'auto aziendale' tra le piccole

Opel Corsa è stata votata 'Auto aziendale dell'anno' nella categoria delle piccole da Auto Bild.



Questo è il primo premio vinto dalla sesta generazione di Opel Corsa, presentata al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte IAA in settembre.



''Insieme ad Astra, OpelCorsa è uno dei nostri modelli più importanti in Europa - ha dichiarato Harald Hamprecht, Vice president Communications di Opel, nel corso della cerimonia di premiazione del 'Company Car of the Year' svoltasi a Berlino - Opel democratizza la mobilità da 120 anni, mettendo tecnologie pionieristiche a disposizione di tutti. Questa è la nostra mission, questo è l'obiettivo di nuova Opel Corsa e i nostri clienti dimostrano di apprezzarlo molto - soprattutto tra le auto aziendali'''.



Si tratta della seconda volta che i lettori di Auto Bild eleggono l'auto aziendale dell'anno, scegliendo all'interno di sette categorie, dalle auto piccole e compatte alle vetture di lusso e a quelle ibride plug-in.