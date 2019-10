A maggio 2020 torna a Modena la 'Motor Valley Fest'

Torna a Modena, il prossimo maggio, la Motor Valley Fest, festival dedicato al mondo dei motori. L'appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, è in programma dal 14 al 17 maggio del 2020 nel centro storico della città emiliana, ma anche in Autodromo e sul territorio attraverso i musei e le collezioni più esclusive della terra dei motori.

I quattro giorni modenesi celebreranno la passione per auto e moto, le innovazioni tecnologiche nel mondo dell'automotive e la cultura storica, artistica ed enogastronomica dell'Emilia-Romagna.

Nel corso della kermesse vi saranno esposizioni delle auto e delle moto create nella Motor Valley - dalla Ferrari alla Maserati, dalla Lamborghini alla Dallara, alla Pagani e alla Ducati - e dalle case internazionali che il pubblico potrà ammirare e provare su strada e in pista.

Spazio dato anche all'innovazione e alla mobilità del futuro, con area, denominata 'Innovation & Talents', che vedrà protagoniste università, istituti tecnici, laboratori di ricerca, start up e aziende.