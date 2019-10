Maltempo: Anas, ancora strade chiuse in Liguria e Piemonte

Permangono chiusure in Liguria e Piemonte a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito le due regioni. Da questa notte in Liguria è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 456 "del Turchino", in corrispondenza del km 86.9 a Campo Ligure, in provincia di Genova, a causa di una frana. È stato invece riaperto questa mattina il tratto della statale 456, precedentemente chiuso per allagamento, tra i km 84.3 e 78.7. Un movimento franoso, causato dalle forti piogge, ha interessato anche la strada statale 659 "di Valle Antigorio e Valformazza", in Piemonte. La strada è chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 6, a Crodo in provincia del Verbano Cusio Ossola. Sono al momento in corso le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del piano viabile. Il traffico è deviato lungo la strada provinciale 73.

Maltempo: autostrada Alessandria Est-Ovest senza pedaggio

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto nell'incontro sull'emergenza maltempo in prefettura, ad Alessandria, di esentare dal pedaggio il tratto di autostrada Alessandria Est - Alessandria Ovest, essendo praticamente l'unico possibile attraversamento della città. La Prefettura sta emanando un'ordinanza di concerto con la Protezione Civile.