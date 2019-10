Ferrari, Alfa, Mercedes, le ‘youngtimer' protagoniste a Padova

Dalle sportive che hanno fatto sognare i ragazzi degli anni Ottanta e Novanta alle utilitarie usate dai loro papà, per gli appassionati delle vetture Yountimer, auto di futuro valore collezionistico tra i 20 e i 30 anni, si rinnova sabato 26 ottobre a Padova il più importante evento nazionale. Giunto alla quarta edizione il Raduno Youngtimer è riservato a tutte le auto immatricolate dopo il primo gennaio 1980 ed è organizzato dall'omonima rivista specializzata della Domus. Quest'anno porterà tra i quartieri dell'esposizione fieristica decine di 'special car' destinate a diventare oggetto del desiderio dei collezionisti. Ferrari, Porsche, Alfa Romeo, Mercedes, saranno le mattatrici di un concorso che oltre alla 'best in class' prevede l'assegnazione di sei premi: 'La Miglior sportiva', 'La scoperta più bella', 'La più anziana meglio conservata', 'La più giovane originale', 'Quella che arriva da più lontano', 'La famigliare più in forma'. Le vetture in gara saranno schierate sugli spazi antistanti la Fiera di Padova, lungo via Venezia, sin dalle prime ore del mattino di sabato, per essere ammirate dal pubblico ed esaminate dalla giuria di esperti che decreterà la reginetta di ciascuna delle categorie. La vincitrice sarà decretata intorno alle ore 16, con premiazione all'interno dei padiglioni, al numero 3, presso lo stand dell'Aci.



Le iscrizioni sono aperte sino a poche ore prima dell'inizio della manifestazione: basta inviare una mail a eventi@ruoteclassiche.it, indicando marca, modello, anno, foto, numero di telefono e nome del proprietario e le successive formalità saranno completate in loco.



"Anche in questa edizione di Auto e Moto d'Epoca - spiega David Giudici, direttore di Yougtimer e da pochi giorni anche del nuovo AutoItaliana - si terrà il nostro ormai classico raduno Youngtimer, giunto alla quarta edizione: saranno oltre 80 le auto partecipanti, a dimostrazione dell'entusiasmo crescente dell'iniziativa, tra cui i giudici e gli esperti della redazione selezioneranno la migliore per ciascuna delle 6 categorie. E per il prossimo anno, sempre in tema youngtimer, ci saranno molte sorprese: il comparto, nonostante le progressive limitazioni alla circolazione, è ancora in grande fermento".