A14, chiusure notturne stazione Roseto degli Abruzzi

Sull'A14 per programmati lavori di pavimentazione sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo), in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona, dalle 22 di lunedì 21 ottobre alle 6 di martedì 22 ottobre; sarà chiusa dalle 22 di martedì 22 ottobre alle 6 di mercoledì 23 ottobre, in entrata sia verso Pescara/Bari sia in direzione di Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona; sarà chiusa l'entrata in entrambe le direzioni dalle 22 di mercoledì 23 ottobre alle 6 di giovedì 24 ottobre. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Atri Pineto o di Teramo Giulianova Mosciano.