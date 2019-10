Mucche invadono autostrada A2 in Calabria, sfiorato incidente

Incidente sfiorato sulla A2 Salerno-Reggio Calabria quando un gruppo di mucche incustodite ha invaso la carreggiata in direzione sud nel tratto tra Mileto e Rosarno al confine tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. In tanti, tra automobilisti, motociclisti e conducenti di mezzi pesanti in transito, sono stati costretti a pericolosi slalom rischiando l'impatto con gli animali. Appena scattato l'allarme sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada che sono riusciti a far tornare le mucche nei campi che costeggiano l'autostrada. Indagini sono in corso per stabilire le responsabilità sulla mancata custodia delle mucche.