A14: chiuso tratto Ortona-Valdisangro per lavori

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione e di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Pescara/Bologna. Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà chiusa in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze - Bari e Pescara/Bologna.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si dovrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Bari e seguire le indicazioni per A14 Foggia, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione autostradale di Val di Sangro, per proseguire in direzione di Bari; verso Pescara/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, si dovrà proseguire sulla SS16 adriatica e seguire le indicazioni per A14 Pescara, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione autostradale di Ortona, per proseguire in direzione di Pescara/Bologna.