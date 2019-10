Avis-Europ Assistance, rinnovato accordo assistenza stradale

Avis Budget Group ed Europ Assistance, Care Company del Gruppo Generali, hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per continuare a fornire ai clienti la migliore assistenza su strade e autostrade in tutta Europa.



Il servizio di assistenza stradale, fornito dalla compagnia di assistenza, riguarda tutta la flotta di Avis Budget Group, inclusi i veicoli commerciali e ibridi, e sfrutta al meglio tutte le soluzioni offerte da Europ Assistance.



In caso di guasto o incidente, la richiesta di assistenza per i clienti Avis e Budget in Italia è semplice. L'assistenza telefonica di Europ Assistance, infatti, offrirà una risposta rapida ed efficace ai clienti che noleggeranno con Avis Budget Group inviando assistenza stradale per aiutarli e supportarli. I clienti possono usufruire tra le altre cose di traino del veicolo al depannage (riparazione sul posto) e prenotazione di un'auto sostitutiva a quella di un biglietto treno\aereo.