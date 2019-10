Porsche Carrera Cup 2019, appuntamento a Monza per la finale

Ancora poche ore e sulla iconica pista dell'Autodromo di Monza si disputerà il gran finale della Porsche Carrera Cup Italia 2019. Quella che si combatterà dal 18 al 20 ottobre sarà una 'supersfida' a cinque con l'attuale capoclassifica, il 23enne finlandese Patrick Kujala (Bonaldi Motorsport - Centro Porsche Bergamo) tallonato dal 21enne toscano Diego Bertonelli, primo inseguitore a soli 4 punti dal leader con la 911 GT3 Cup del team Q8 Hi Perform.

Ma lotteranno per il titolo 2019 anche il pilota calabrese Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport - Centri Porsche di Milano), il 20enne rookie californiano Jaden Conwright (Dinamic Motorsport - Centro Porsche Bologna) e l'esperto driver marchigiano Enrico Fulgenzi (Tsunami RT - Centro Porsche Latina), già campione nel 2013.

Nelle due gare di Monza - sabato alle 16.20 con differita tv alle 19.00 su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e domenica alle 13.00 in diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e su satellite di nuovo su Sky Sport Arena - i cinque contendenti si presenteranno a Monza racchiusi in una 'forchetta' di appena 15 punti che lascia aperte innumerevoli soluzioni.

Con ancora 40 punti da assegnare, le due gare da 28 minuti + 1 giro che decidono la stagione prenderanno il via sabato alle 16.20 con differita tv alle 19.00 su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e domenica alle 13.00 in diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e su satellite di nuovo su Sky Sport Arena. Le corse saranno disponibili in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e sulla pagina Facebook ufficiale del monomarca.



Le gare saranno precedute dall'ultima puntata del talent show 'RACE! - Il prossimo pilota', che proclamerà il driver ufficiale del team Q8 Hi Perform per la Carrera Cup Italia 2020 al termine della finale tra il pilota brianzolo David Fumanelli e il già campione del mondo karting Paolo De Conto. Le emozioni di un fine settimana così intenso termineranno alle 15.00 di domenica, quando nella grande hospitality Porsche si terrà la nomination per l'International Shoot Out, la sfida finale con i più giovani protagonisti provenienti dalle Carrera Cup nazionali del mondo che per il vincitore mette in palio la possibilità di diventare pilota Junior ufficiale Porsche. Per l'Italia a Monza saranno proclamati il vincitore e l'eventuale wild card tra i dieci Under 24 selezionati quest'anno da Porsche Italia per lo Scholarship Programme. Tra questi compaiono anche Kujala, Bertonelli e Conwright che si stanno giocando l'assoluta.



Monza deciderà anche il titolo dei Team. Alla Dinamic Motorsport manca solo l'ufficialità per confermarsi campione.



Con la compagine emiliana saranno al via anche il 17enne austriaco Moritz Sager (Centro Porsche Brescia), il rookie parmense Lodovico Laurini (Centro Porsche Firenze) e il rientrante colombiano Andres Mendez. Tra gli outsider potrebbero inserirsi ai vertici i due piloti di Ombra Racing: l'esperto siciliano Davide Di Benedetto (Centro Porsche Catania) e il 19enne rookie campano Aldo Festante (Centro Porsche Padova). Altro titolo che sarà deciso in Brianza è quello della Michelin Cup. Marco Cassarà torna in azione sulla 911 GT3 Cup di Ombra Racing - Centro Porsche Torino con l'obiettivo di chiudere i conti in classifica. Alla vigilia dell'ultimo round è cospicuo il vantaggio che il gentleman driver romano vanta sul campione in carica Bashar Mardini (GDL Racing - Centro Porsche Verona), tornato al successo a Misano, e sul rivale bresciano Alex De Giacomi (Tsunami RT - Centro Porsche Padova), entrambi comunque ancora matematicamente in gioco. Titolo già assegnato a Misano con una prova di anticipo quello della Silver Cup: il vincitore Federico Reggian si alternerà con il rientrante Diego Mercurio al volante della 991 GT3 Cup gen.I di Ghinzani Arco Motorsport - Centri Porsche di Milano. Vicecampione è il sammarinese Marco Galassi, che nel Team Malucelli - Centro Porsche Mantova a sua volta si alternerà con il vincitore del primo monomarca parallelo di sim racing Porsche Esports Carrera Cup Italia Danilo Santoro che si è aggiudicato la seconda edizione della serie virtuale disputata al simulatore durante i weekend della Carrera Cup Italia. (ANSA)