ACI partecipa ad app 'Io', progetto cittadinanza digitale

Comunicazioni, scadenze e pagamenti semplici, veloci e sicuri.



L'Automobile Club d'Italia è parte del progetto di cittadinanza digitale 'IO', l'app dei servizi pubblici, sviluppata dal Governo, attraverso il team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui prima fase di sperimentazione ha interessato i Comuni di Milano, Torino e Ripalta Cremasca (CR).



Grazie all'integrazione con le piattaforme pagoPA, ANPR e SPID, l'app mette in condizione tutti i soggetti pubblici che erogano servizi digitali di interagire con i cittadini, in modo semplice e veloce, per informazioni, scadenze e pagamenti.



ACI partecipa all'app con un messaggio di benvenuto, che evidenzia la posizione tributaria dei veicoli intestati (a chi non è intestatario di veicoli, vengono illustrati i servizi offerti dall'ACI), un avviso di scadenza del bollo auto(inviato 15 giorni prima della scadenza), un avviso di bollo scaduto(se non pagato), con contestuale possibilità di pagamento tramite PagoPA, e la visualizzazione del Certificato di proprietà digitale del veicolo (CDPD).



Terminata la fase di sperimentazione, l'ACI attiverà su app 'IO' anche 'AvvisACI', un servizio che permetterà agli automobilisti di essere avvisati tramite email o SMS, ogni volta che viene trascritto al Pra un evento relativo ad un loro veicolo.