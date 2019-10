Auto: MotorK aderisce a progetto digitalizzazione show-room

Il futuro della filiera automobilistica sarà sempre più legato alla condivisione di dati tra le aziende del settore, in un'ottica di integrazione che porti benefici a dealer e consumatori. MotorK, scaleup italiana che si occupa del comparto digitale automotive, aderisce al CDK Global International Partner Programme, progetto sviluppato dal provider di soluzioni IT e digital marketing per l'industria automobilistica, CDK Global. Obiettivo della partnership è migliorare le funzionalità dei prodotti offerti da entrambe le aziende, condividendo e gestendo i dati senza interruzioni, in un'ottica di innovazione aperta. Grazie all'adesione al CDK Global International Partner Programme in Italia, le soluzioni di MotorK si integreranno con i sistemi gestionali delle concessionarie, con un miglioramento di customer experience e customer journey dei clienti nell'area vendita e in quella post-vendita. Si tratta di un primo passo verso un nuovo cambiamento per CDK Global, che punta a costruire una piattaforma tecnologica aperta alla collaborazione di aziende orientate all'innovazione del settore automobilistico.