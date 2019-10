Rc auto: Ivass denuncia 9 siti irregolari

L'Ivass denuncia 9 siti di assicurazione rc auto irregolari, precisando che le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. Si tratta di www.deltabroker.net, www.prontoassicurazioni.eu, www.kingassicura.com, www.polizzasicura.org, www.assicuraveloce.it, www.assicurazionimontella.com, www.clickandgo.online www.assicuralarca.it, www.vettiassicura.ii.

L'Istituto raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea.

Il consiglio è di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia, il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea.