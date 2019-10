Anas, galleria Tortuga chiusa a Genova, Aurelia interrotta per maltempo

Sono in corso le verifiche tecniche sull'ingresso paramassi della galleria Tortuga a Vesima, nel territorio comunale di Genova, interessato da un movimento franoso nella mattina di oggi. Lo afferma Anas spiegando che la statale Aurelia resterà chiusa al traffico in via precauzionale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. A circa due chilometri di distanza, in località Pizzo di Arenzano, permane inoltre la chiusura al transito della statale, disposta ieri sera in concomitanza con l'attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore.

Infine, sono in corso le attività di pulizia della sede stradale a Mignanego, lungo la statale 35 "dei Giovi", dove le forti precipitazioni hanno causato il versamento in carreggiata di ghiaia e pietrisco dal versante. Si registra traffico rallentato. Rallentamenti anche sulla strada statale 456 "del Turchino" a Mele, interessata dalla caduta di materiale dalla pendice sul piano viabile in corrispondenza del km 103,800. Per consentire l'intervento di bonifica della carreggiata la circolazione è regolata con il senso unico alternato.