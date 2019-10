Sciopero dei benzinai il 6-7 novembre. "Contro l'illegalità figlia delle liberalizzazioni selvagge - si legge in un comunicato - ed il mancato intervento di compagnie, organizzazioni e governo per riformare il settore I benzinai aderenti Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio proclamano 2 giorni di sciopero. la protesta con la chiusura degli impianti su strade ed autostrade, è stata fissata per il 6 ed il 7 novembre prossimi e prevede anche un 'concentramento' sotto il Parlamento.