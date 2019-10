Il gruppo L’Automobile apre concessionaria Bmw e Mini a Latina

Il Gruppo L’Automobile continua a crescere ed apre una nuova struttura a Latina, relativamente vicina alla preesistente concessionaria di Frosinone. La sede con un salone di circa 1.000 mq e circa 25 persone al suo interno, è una struttura in linea con la filosofia del Gruppo: offrire servizi a 360 gradi, che vanno dalla vendita, affidata a personale specializzato, all’assistenza. Presenti alla manifestazione l'amministratore unico de L'Automobile Rolando Cellitti ed Andrea Gucciardi, direttore vendite Bmw Italia, che ha posato l’accento "sull’importanza, per un marchio come BMW, di crescere insieme ad un’azienda come questa, una delle realtà imprenditoriali più importanti, del Centro Sud”. Gucciardi ha inoltre ricordato l’inizio dell’avventura con il gruppo: “Era il 2005 - ha detto Gucciardi - quando abbiamo iniziato, ricordo che nel 2009 quando il mercato auto, in Italia, non andava proprio al massimo, questi signori qui hanno saputo reagire, giocando all’attacco, con investimenti e tanto coraggio ed ecco i risultati”

Da parte sua Rolando Cellitti ha sottolineato che “siamo un Gruppo fatto di passione e persone, nato 50 anni fa e da allora siamo in continua crescita, ggi abbiamo 16 sedi operative, tra cui le concessionarie ufficiali dei marchi più prestigiosi tra cui BMW e MINI. Come ha detto Gucciardi, abbiamo iniziato con BMW da circa vent’anni e proseguiamo sulla strada dell’innovazione, ancora insieme, sperando che questa nuova struttura, nella zona di Latina, ci dia il la, per ulteriori sviluppi. Siamo presenti a Roma, Frosinone, Latina, e tutto il basso Lazio, con una squadra di oltre 280 persone e rappresentiamo tanti marchi premium, dell’universo auto. Siamo anche orgogliosi di rappresentare il più grande parco auto usate del centro Italia. Oltre ad offrire una capillare rete di vendita e assistenza ufficiale per i nostri brand, siamo leader nel noleggio a lungo termine, con 5 centri noleggio ufficiali.

In occasione della serata inaugurale, sono state esposte 3 anteprime nazionali: la BMW serie 8 Gran Coupé, la BMW The 1 e la Nuova MINI Full Electric.