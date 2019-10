Opel myDigitalService, info a cliente su interventi all'auto

Con il servizio gratuito 'myDigitalService' di Opel, i clienti sanno sempre che cosa succede quando lasciano la propria vettura all'officina Opel. Le lavorazioni effettuate sul veicolo dai partner Opel aderenti sono sempre visibili e risultano facilmente comprensibili per il cliente. Notifiche accompagnano le varie fasi di lavorazione in officina: dall''Arrivo' all''Esame visivo completato', alla fase 'In lavorazione' fino a quella in cui la vettura è 'Pronta per il ritiro'. Una volta completata l'ispezione o la riparazione, i proprietari vengono informati che la vettura è pronta per il ritiro.



I meccanici possono documentare eventuali problemi imprevisti con un video o una foto, per esempio quando c'è la necessità di sostituire gli pneumatici o le pastiglie dei freni.



I clienti ricevono un link personalizzato per sms o e-mail.



Possono così recuperare la foto o il video e ricevere anche un preventivo. Spetta poi al cliente decidere come procedere. Può ordinare o rifiutare le riparazioni online e ha sempre tutti i costi sotto controllo durante l'intera lavorazione in officina.



Inoltre tutte le prove sono disponibili in formato digitale.



''Il nostro servizio myDigitalService funziona come il tracciamento dei pacchi dopo aver effettuato un ordine online - spiega Tobias Theile, Manager Customer Journey di Opel -. I clienti sanno che cosa sta accadendo alla loro vettura e possono decidere nel modo migliore''. Il servizio myDigitalService di Opel è offerto in circa 20 Paesi Europei, tra i quali Germania, Italia e Spagna.