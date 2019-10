Falsi report, secondo l'inchiesta l'Ad di Aspi sapeva di atti nascosti

Il nuovo Ad di Autostrade Roberto Tomasi sapeva che il direttore dell'VIII tronco di Bari, Gianni Marrone, non aveva fornito documenti all'ispettore del Mit Placido Migliorino e che aveva omesso di dare documentazione alla guardia di finanza nel corso di una perquisizione. E' quanto emerso dal contenuto di alcune telefonate di cui si dà notizia tra le carte dell'inchiesta depositate al Riesame.

Mentre sulla vicenda, Tomasi afferma di aver chiesto in realtà a Marrone di chiarire la propria posizione alla magistratura. Proprio oggi al Riesame è stata discussa la posizione di Gaetano Di Mundo e Francesco D'Antona (assistiti dall'avvocato Gabriele Bordoni), due degli indagati nell'inchiesta bis sui falsi report per i quali la procura aveva ottenuto l'interdizione insieme ad altri quattro e tre domiciliari, tra tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. E si apprende che sotto la lente degli investigatori sono finiti altri cinque viadotti, in A26, tra la Liguria e il Basso Piemonte. Tornando a quanto emerso nell'inchiesta su Tomasi, il 31 gennaio, all'indomani della notizia sul nuovo filone di indagine sui falsi report, chiama Marrone per sapere di cosa si tratta: "Marrone spiega che - si legge nell'annotazione della gdf - l'armatura rinvenuta in sede di indagine sulla trave è difforme dal progetto del 1974, che non hanno fornito dei documenti a Migliorino nel corso delle ispezioni del ministero e che nel corso delle perquisizioni hanno volontariamente omesso di consegnare la documentazione di collaudo e i certificati dei materiali".

Da quanto trapela in procura la conversazione è al centro di approfondimenti investigativi. I due al telefono si domandano come possa essere partita l'indagine sul Paolillo, il viadotto in Puglia. Marrone spiega all'amministratore che è stato Migliorino a segnalare alla procura di Genova. Per Marrone, l'ispettore sta segnalando, in quel periodo, tutte le presunte criticità solo perché vuole fare carriera. Da parte sua, in una nota, l'Ad di Autostrade per l'Italia Tomasi chiarisce che "in realtà nel colloquio con il geometra Marrone veniva espressamente chiesto allo stesso di chiarire la propria posizione direttamente alla magistratura, in modo da consentire una puntuale ricostruzione dei fatti. Tale telefonata avveniva alla fine del mese di gennaio 2019, in occasione delle prime notizie stampa riguardanti il Paolillo, mentre i fatti oggetto della conversazione si riferivano ad ottobre del 2018". Rispetto ai nuovi viadotti finiti sotto la lente degli investigatori, la procura ha avviato approfondimenti sul viadotto Carlo Alberto, il Baudassina e il Ferrato nell'alessandrino e sul Gorsexio e Stura III tra i caselli di Voltri e Masone, in A26.

Al vaglio c'erano già il Pecetti e il Gargassa (A26), il Sei Luci, il Teiro e il Costa (A10), il Bisagno e il Veilino (A12). I nuovi accertamenti nascono dall'analisi delle mail e dei documenti sequestrati nell'inchiesta bis. A insospettire i pm sarebbero stati i voti alti dati a viadotti con "appoggi molto corrosi e inefficaci" e "ammaloramento diffuso sui bulbi inferiori". Nessuna criticità, hanno sottolineato da Aspi, segnalando che su quattro di tali infrastrutture, già oggetto di normale attività di sorveglianza, è stata effettuata una serie di verifiche ulteriori da parte di società esterne specializzate che non hanno rilevato criticità di ordine statico". Sul quinto viadotto, il Baudassina, verifiche ulteriori di società terze, si concluderanno entro il mese corrente".