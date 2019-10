1000 Miglia, presentata edizione 2020, si parte il 13 maggio

Presentata oggi l'edizione 2020 della 1000 Miglia, rievocazione storica della corsa disputata dal 1927 al 1957, che si svolge con la formula della gara di regolarità e che raduna il meglio delle vetture sportive da collezione costruite nei 30 anni della competizione di velocità su strada. La trentottesima edizione della 1000 Miglia prenderà il via dalla 'Leonessa' d'Italia il prossimo 13 maggio per farvi ritorno sabato 16. Ai nastri di partenza ci saranno quest'anno 400 vetture, 30 in meno dello scorso anno, allo scopo - hanno specificato gli organizzatori - di garantire maggiore sicurezza e qualità dei servizi agli equipaggi in gara. Le vetture saranno selezionate da un'apposita commissione tra quelle già registrate sul sito www.registro1000miglia.it, entro la data di chiusura delle iscrizioni alla 1000 Miglia 2020, da effettuare come sempre sul sito www.1000miglia.it degli organizzatori. Come ogni anno, in tempi recenti, la gara sarà preceduta da oltre cento esemplari di auto moderne, per i tradizionali Tribute.



Il percorso presenta quest'anno una importante novità: la 'Freccia Rossa' non valicherà l'Appennino attraverso il Passo della Futa, tradizionale vaalico in direzione di Bologna, ma si sposterà - toccando Lucca - in Versilia e transiterà sul Passo della Cisa per poi arrivare a Parma. Nel dettaglio mercoledì 13 maggio, da Brescia la 1000 Miglia attraverserà Desenzano e Sirmione, e passerà da Villafranca di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna per concludere la prima giornata a Cervia - Milano Marittima. Nella seconda tappa il 14 maggio partenza da Cesenatico, in direzione di Urbino, Fabriano, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno passando per Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Amatrice. Da Rieti, le auto d'epoca arriveranno a Roma dove concluderanno la seconda tappa sulla passerella di via Veneto.



Al via del terzo giorno, venerdì 15 maggio, le vetture toccheranno in successione Ronciglione, Radicofani, Viterbo e Castiglione d'Orcia per tornare poi a sostare nella magnifica Piazza del Campo a Siena. Risalendo da Lucca, le auto lasceranno la Toscana attraversando il Passo della Cisa, per poi fare tappa a Parma, la cittàCapitale Italiana della Cultura 2020 che accoglierà gli equipaggi per l'ultima notte di gara. Sabato 16 maggio, la quarta e ultima tappa vedrà il passaggio da Salsomaggiore Terme, dal borgo di Castell'Arquato (Piacenza), da Cernusco sul Naviglio e quindi da Bergamo, prima di concludere la competizione sulla pedana di arrivo di viale Venezia a Brescia.



''L'edizione della 1000 Miglia 2020 - ha dichiarato Franco Gussalli Beretta, presidente di 1000 Miglia Srl - sarà ricca di novità e certamente non tradirà quel sentimento di meraviglia e profonda emozione che gli italiani da sempre riservano ai gioielli in gara e a chi ha la capacità di condurli. Abbiamo deciso di abbassare ulteriormente il numero delle auto in corsa così da garantire maggiore sicurezza, esclusività e aumento della qualità dei servizi offerti ai partecipanti. Poiché negli anni - ha proseguito Gussalli Beretta - è aumentata la necessità di trasparenza e garanzia di storicità delle vetture iscritte a una manifestazione di portata globale come 1000 Miglia, abbiamo deciso di accettare le domande di iscrizione delle auto che abbiano completato, entro la data di chiusura delle iscrizioni, l'inserimento nel Registro 1000 Miglia dove sono censite e certificate le vetture protagoniste delle 24 edizioni disputate dal 1927 al 1957''. Al momento il Registro comprende 630 diversi modelli.



La 1000 Miglia - il 'museo viaggiante unico al mondo', come l'aveva definita Enzo Ferrari - non è mai stata solo una gara ma un mix di storia, sguardo al futuro e viaggio attraverso le bellezze dell'Italia. Anche per queste ragioni, il presidente di ACI Brescia, Aldo Bonomi, ha annunciato che è stato avviato un processo di candidatura volto all'iscrizione della 'Freccia Rossa' nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco.