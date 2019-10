Targa Florio Classica ricorda Camilleri

Presentata la Targa Florio Classica che nell'edizione 2019 ricorda Andrea Camilleri. L'evento organizzato dall'Automobile Club Palermo e dall'Automobile Club D'Italia con il supporto di ACI Sport e ACI Storico, è stato illustrato alla stampa presso nella sede del Rettorato dell'ateneo palermitano. Sono intervenuti tra gli altri il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari e il Presidente dell'Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto e il Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano che ha annunciato il premio dedicato alla memoria di Andrea Camilleri, e che verrà assegnato all'equipaggio vincitore della Targa Florio Classica 2019, nell'edizione in cui le prestigiose 180 auto in gara si spingeranno fino alla Valle dei Templi, a ridosso di quella Porto Empedocle che diede i natali al maestro Camilleri "Magico Conta storie della Sicilia" come si legge sulla Targa che sarà consegnata all'equipaggio vincitore della gara di Regolarità Storica.