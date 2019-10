Smog: Lombardia, 6,5 mln per 'Rinnova Veicoli' imprese

La Regione Lombardia ha approvato il decreto che riconferma il bando 'Rinnova Veicoli' che concede alle micro, piccole e medie imprese contributi per l'acquisto di nuovi mezzi basso impatto ambientale. Il bando sarà aperto dal 16 ottobre prossimo fino al 30 settembre 2020. Le risorse stanziate, anche per il 2019/2020, sono di 6,5 milioni di euro.

La misura si rivolge alle aziende con sede operativa in Lombardia che radiano un veicolo di proprietà a benzina fino alla categoria Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso e acquistano mezzi per il trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche in leasing, che rispettano determinati parametri emissivi di Nox e di Co2.

Questo pacchetto di incentivi consentirà alle imprese di sostituire il proprio veicolo inquinante. Migliorare la qualità dell'aria è una priorità di Regione Lombardia" commenta l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo.

"Ringrazio Unioncamere Lombardia, Anfia, Unrae, Federauto e Federmotorizzazione - aggiunge l'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli - per la collaborazione proattiva. Una misura che auspichiamo sia di successo, considerato pure che la filiera produttiva di questi nuovi mezzi è in Italia e in Lombardia".