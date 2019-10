Va contromano in autostrada ma poi è stato rintracciato dalla Polizia Stradale di Massa Carrara il conducente della Volkswagen che, alcuni giorni fa, stava percorrendo un tratto dell'A/15 La Spezia-Parma e, dopo essersi accorto dello sbaglio, per guadagnare tempo ha pure pericolosamente invertito la marcia. Si tratta di un 20enne di Pietrasanta (Lucca) e residente a Stazzema (Lucca) multato di 8.000 euro, con sospensione della circolazione del veicolo per tre mesi e segnalazione alla prefettura per la revoca della patente. Il 20enne aveva imboccato l'autostrada per recarsi a Parma e, giunto al casello di Aulla, si è confuso impegnando la carreggiata riservata alle auto che si stavano immettendo in A/15. Anziché fermarsi e chiedere assistenza ha proseguito e, giunto alla fine del guard-rail, ha fatto una rischiosa inversione. Gli automobilisti che se lo sono visti davanti si sono spaventati e hanno allertato la centrale operativa della Polstrada. I poliziotti hanno fermato il giovane che, alla richiesta di spiegazioni, ha ammesso la manovra.

Contromano in A/15, maxi multa e revoca della patente