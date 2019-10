Auto, tutto pronto per primo Sesa Green Endurance Este

Si svolgerà il 12 e il 13 ottobre a Este, in provincia di Padova, il primo Sesa Green Endurance Este, terza gara in programma della seconda edizione del Green Endurance, il Campionato Italiano Energy Saving riservato agli autoveicoli ecologici alimentati con energie alternative e rinnovabili. Alla competizione sono ammesse vetture omologate per la circolazione stradale nell'UE - escluse quelle con targa prova -elettriche, ibride, a biometano, metano e Gpl. Queste le categorie: IIIA, BEV - Battery Electric Vehicles; VII, HEV - Hybrid Electric Vehicles, PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicles e EREV - Extended Range Electric Vehicles; VIII, ICE - Internal Combustion Engine Biometano, Metano, Gpl. Il Campionato Italiano Energy Saving è organizzato da Aci Sport, partner Sesa spa e Bioman, charge partner e-Station per il parco ricarica. Si tratta di una competizione di regolarità la cui finalità è quella di promuovere anche in ambito sportivo la mobilità sostenibile. Il percorso totale è di oltre 200 chilometri con 8 prove di media, distribuite su 90 chilometri. Due le manches che gli equipaggi in gara dovranno affrontare sabato 12, su 2 diversi itinerari, il settore "Piove di Sacco" e il settore "Colli Euganei", mentre domenica è prevista la prova speciale con pressostati "Green Stage" nel minicircuito allestito nel piazzale dell'Istituto Manfredini di Este, base logistica dell'evento. Parallelamente alla gara valida per il campionato italiano si svolgono alcune iniziative volte a far conoscere il biometano, biocarburante al 100% rinnovabile che si ottiene da rifiuti (Forsu) e scarti di lavorazione agricola. Nel pomeriggio di sabato 12 in programma c'è l'Economy Run - Trofeo Bioman, una prova di consumo riservata a giornalisti e istituzioni. Gli equipaggi coinvolti percorreranno i 100 km del settore "Colli Euganei" a bordo di vetture alimentate con il biometano prodotto da Sesa. La mattinata di domenica ospita invece un EcoRaduno di auto e veicoli ecologici promosso da Ecomotori.net. A seguire, alle 11 circa, per tutti coloro che non gareggiano nella gara di campionato è prevista una visita all'impianto di produzione Sesa, per toccare con mano come si ottiene questo biocarburante.