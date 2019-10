Arte e motori a Modena, dal 10 ottobre ModenArt

Il binomio arte e motori viene proposto in una forma suggestiva e originale nella mostra 'ModenArt, gli scultori del movimento', organizzata nella chiesa di San Carlo di Modena. Curato da Philippe Daverio, l'allestimento propone un'esposizione di 8 carrozzerie e oggetti di lavoro di vetture che hanno fatto la storia dell'auto e che sono state create da artigiani-artisti della città emiliana, come il prototipo della Ferrari GTO del 1961, delle GTO 1962 e 1964, della 500 Mondial, della 250 GT Nembo Spider, della Maserati 151/3 e della Cobra Daytona.



Visitabile dal 10 al 20 ottobre, la rassegna è stata realizzata con il contributo dell'Automotoclub Storico Italiano e offre la possibilità di scoprire le opere realizzate e firmate personalmente da cinque ''artisti carrozzieri''. SI tratta di carrozzerie in alluminio, manichini e di ''filoni'', termine gergale che si riferisce alle strutture in tondino di ferro sulle quali vengono sagomati e posati i fogli di lamiera.



Oggetti che rappresentano, appunto, otto superstar ''made in Modena''. Le carrozzerie esposte sono modellate completamente a mano, come facevano gli scultori del Rinascimento, avendo come unica attrezzatura una serie di martelli, un pezzo di tronco d'albero, un sacco di sabbia, un paio di cesoie e un piano di lavoro in ferro. Lo sviluppo industriale e l'avvento dei materiali compositi negli anni '70 hanno portato questa attività verso il declino, e causato la scomparsa della maggior parte degli artigiani battilastra. I lavori esposte a ModenArt sono firmati da Fernando Baccarini, Giancarlo Guerra, Afro Gibellini e Oriello Leonardi.



I modelli che compongono la collezione sono stati elaborati con le stesse attrezzature, le stesse tecniche e soprattutto le stesse mani che li avevano modellati allora. ''Per capire che questi artigiani sono artisti - spiega Daverio - occorre ricordare che le etimologie dei termini artigiano e arte coincidono. Erano i lavori che si facevano con gli arti e, non a caso, questi esercizi erano fuori dalle arti del Quadrivio perché erano considerate arti meccaniche, che nascevano dalla fisicità manuale. Un tempo si riteneva che le arti maggiori fossero scultura e pittura: ma è vero? Tra centocinquant'anni ci ricorderemo di qualche pittore internazionale che espone oggi alla Biennale di Venezia oppure di questi autori che hanno prodotto le macchine migliori e più belle del mondo? Il lavoro di queste persone ha una ricaduta fortissima sullo sviluppo del design. La cultura si basa e si fonda sulla genesi dei miti e sollecita l'immaginario collettivo. Questi scultori del movimento, forse loro non lo sanno, sono gli ultimi platonici'' conclude.