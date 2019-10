Abarth Days a MIND Milano esaltano valori della Scorpionship

Festa davvero in grande stile quella che si è celebrata al MIND (Milano Innovation District) nello scorso weekend, in occasione dei 70 anni della marca Abarth.



Superando il record della edizione 2018, il raduno ufficiale dello 'Scorpione' ha visto arrivare nell'area dedicata agli Abarth Days (all'interno del comprensorio che nel 2015 ha ospitato l'Expo) oltre 5.000 appassionati, con più di 3.000 vetture Abarth partecipanti e con un totale di 3.500 test drive - nell'arco del 6 e 7 ottobre - al volante della gamma 70 Anniversario. Una due giorni avvincente che, in perfetto stile Abarth, ha regalato divertimento, emozione e adrenalina, oltre alla anteprima mondiale della nuova 695 70 Anniversario, il più importante tributo ai primi settant'anni del marchio. Regina indiscussa della manifestazione, l'aggressiva limited edition ha affascinato tutti i partecipanti grazie al suo nuovo spoiler regolabile, la livrea verde Monza 1958, e il body-kit grigio Campovolo un tributo alle corse e alla leggendaria storia racing dello Scorpione.



L'Abarth Days 2019 ha utilizzato una pista di circa 3 km, caratterizzata da un esaltante susseguirsi di rettilinei, curve e chicane, realizzata all'interno di MIND. Un pieno di adrenalina per i fan che hanno guidato su questo tracciato la propria Abarth, per quelli che hanno testato la nuova gamma Abarth 70 Anniversario e per chi ha vestito i panni del navigatore a bordo della 124 Rally, a fianco di uno dei piloti Abarth. Per quest'ultimi è stato realizzato un tracciato specifico per mostrare appieno le performance della potente Abarth 124 rally, vincitrice della FIA R-GT CUP per il secondo anno consecutivo.





Innumerevoli attività a disposizione dei partecipanti hanno scandito la due giorni insieme alla travolgente musica suonata dai dj sul palco centrale, attività per i fan di tutte le età: BMX stunt exhibition, esposizione delle vetture che hanno fatto la storia di Abarth, la nuova gamma Abarth, le aree gaming per giovani e l'area kids per i bambini, oltre alle sessioni di guida sicura con gli istruttori Abarth e le 595 appositamente allestite con gli skids. A completare, le aree dei partner con gli sponsor di Abarth Racing, Sabelt, Manpower Exteris, LM Gianetti e EGV1 e Grom, oltre ad una selezione degli ''Abarth Authentic Accessories powered by Mopar''.



Parallelamente al raduno al MIND si è tenuto un vero e proprio Abarth Day Online con più di 1.000 contenuti pubblicati, a partire dall'unveiling della Abarth 695 70 Anniversario, avvenuto per la prima volta tramite Facebook Première contemporaneamente in tutta Europa e cha ha raggiunto più di 140.000 persone. La community online ha partecipato con più di 90.000 like e commenti sui social e 120.000 views per la nuova arrivata di casa Abarth. L'Abarth Days 2019 si è dunque confermato la manifestazione più attesa dai fan dello Scorpione, provenienti da tutt'Europa, offrendo un'occasione unica per condividere la stessa passione.



Tra i presenti al MIND molti facevano parte della sempre più ampia community Abarth nel mondo - attualmente sono 77 i club ufficiali (quasi il doppio rispetto al 2016) e vantano oltre 5.000 membri - e tanti altri appartengono alla community The Scorpionship - attiva da tre anni nell'area EMEA e con oltre 111.000 iscritti - alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito scorpionship.abarth.com.