Q8 Hi Perform, un weekend di successi al Porsche Festival

Kuwait Petroleum Italia, con il suo brand Q8 Hi Perform, è stato partner del Porsche Festival 2019, l'evento dedicato ai clienti e agli appassionati delle auto sportive di Zuffenhausen e che si svolto nello scorso weekend a Misano Adriatico, sull'Autodromo Marco Simoncelli.



Q8 Hi Perform ha così confermato il suo impegno al fianco di Porsche Italia ed ha partecipato alla riuscita di una 'due giorni' densa di iniziative, sport e divertimento interamente dedicato agli appassionati del brand e, in generale, del mondo dei motori.



Presente nel Porsche Village del Misano World Circuit Marco Simoncelli con uno spazio dedicato, Q8 Hi Perform ha fornito ai visitatori informazioni dettagliate sulle attività di loyalty e sulle fuel cards dedicate al segmento business, permettendo agli appassionati di tutte le età di godere di alcune indimenticabili experience all'insegna delle 'performance'. Oltre alla possibilità di partecipare ad avvincenti gare di go-kart, dopo il successo dello scorso anno, anche nell'edizione 2019 è stata offerta la possibilità di salire in mongolfiera - l'icona del brand - per ammirare lo spettacolo del Festival da una prospettiva unica.



''Porsche Festival è una vetrina prestigiosa - ha dichiarato Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia - un momento molto importante per la stagione motoristica italiana. Essere il main partner e vivere questa manifestazione da protagonisti al fianco di Porsche Italia è motivo di grande orgoglio. Nel mese di ottobre, inoltre, si inaugura per noi una nuova stagione densa di novità, interamente focalizzate sui nostri clienti, che interesseranno il programma loyalty. Tra le principali novità uno status premium, che offrirà ai nostri clienti più affezionati esclusivi vantaggi, e il lancio del nuovo catalogo StarQ8''.



Da ottobre l'offerta del programma loyalty di Q8 si è amplierà ulteriormente. Tutti i clienti, infatti, potranno accedere ai premi presenti nel nuovo catalogo StarQ8, sempre più ricco, e godere dei vantaggi del programma Shop&Reward, grazie al quale sarà possibile accumulare Punti Stella facendo acquisti on line direttamente dai partner Q8. I clienti più affezionati per la prima volta in assoluto avranno la possibilità di accedere allo status premium StarQ8 Privilege: un mondo di offerte, premi e vantaggi esclusivi a loro interamente dedicato, grazie al quale accumulare punti più rapidamente, partecipare ad eventi, spettacoli e mostre ed accedere a promozioni speciali di alcuni selezionati partner Q8.



Grande successo, nell'ambito del Festival Porche, per il team Q8 Hi Perform, che ha vinto la Gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia 2019. Nella prova di domenica è salito sul gradino più alto del podio il pilota ufficiale Diego Bertonelli che è così risalito prepotentemente verso il vertice della classifica assoluta dopo aver perso terreno negli ultimi due weekend di gara al Mugello e a Vallelunga. Il successo in Gara 2 è arrivato al culmine di un duello spettacolare (quanto corretto) che ha visto il 21enne portacolori del team Q8 Hi Perform resistere agli attacchi di Patrick Kujala e conquistare il secondo successo personale nel 2019 dopo quello di aprile nella gara inaugurale. Bertonelli si presenterà al gran finale sul tracciato dell'Autodromo Nazionale di Monza nel weekend del 19 e 20 ottobre staccato di soli 4 punti proprio dal leader Kujala, arrivato secondo a Misano.