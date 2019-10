C5 Aircross, da ghiacci Capo Nord alla Design Week Milano

Nell'anno di lancio, che poi ha abbracciato anche quello del centenario del brand Citroen, la C5 Aircross è stata al centro di numerosi eventi che l'hanno vista protagonista dai ghiacciai di Capo Nord alla settimana del design di Milano. In particolare a gennaio, dopo 18 giorni di viaggio e 3.959 chilometri percorsi su diversi fondi stradali, C5 Aircross 71° Limited Edition è arrivata a Capo Nord, concludendo con successo la White Cruise. Il viaggio era partito il 28 novembre da Milano ed è terminato in Norvegia, dopo aver attraversato Austria e Germania.



La versione di pre-lancio del nuovo suv Citroën ha affrontato la sfida verso i ghiacci garantendo ai viaggiatori il massimo comfort di viaggio ed elevati standard di sicurezza e si è dimostrata una compagna di viaggio affidabile, portando a termine senza intoppi un'altra impresa targata Citroën.



A bordo di C5 Aircross 71° Limited Edition, il viaggio ha avuto due protagonisti: Max Gionco e la sua compagna Chiara.



Viaggiatori per vocazione, entrambi avevano già familiarizzato con le capacità esplorative dei modelli Citroën durante l'Avventura Gialla, il viaggio a bordo di C4 Cactus che nel 2017 li portò da Milano a Pechino. Nella spedizione verso Capo Nord, altri amici di Citroën hanno partecipato a singole tappe: prima il poliedrico Fabio Volo, scrittore e conduttore radio-televisivo, testimonial di Citroën e successivamente l'influencer Alberto Naska, esperto e appassionato di gare e motori. Personaggi che hanno animato anche il flusso delle comunicazioni social, elemento d'unione di questo lungo viaggio in cui la condivisione delle emozioni non è mai mancata, grazie allo specifico riferimento #whitecruiseadventure. Non solo lo spirito avventuriero contraddistingue la C5 Aircross ma anche lo stile inconfondibile che è stato esaltato alla Design Week dove la vettura è stata esposta nella Maison Citroen, uno spazio allestito in via Stendhal 35, a Milano, in occasione del centenario del marchio. A giugno, poi, il suv Citroen è approdato a Torino all'interno della cornice del Parco del Valentino.