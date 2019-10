Dallara Stradale in tour fra turismo e autodromo

Venticinque Dallara Stradale hanno sfilato lungo le strade di Emilia-Romagna, Toscana, e Liguria durante la prima edizione de 'Il Viaggio', un tour di due giorni su un percorso che ha portato le auto da Varano de' Melegari a Portovenere con rientro sul circuito 'Autodromo R. Paletti' di Varano.

'Il Viaggio' è stata un'occasione per i possessori di Dallara Stradale di ritrovarsi, in compagnia dell'Ingegner Giampaolo Dallara, tracciando il fil rouge della nascita e della realizzazione della Dallara Stradale. I 50 ospiti sono stati accolti alla Dallara Academy per il brief iniziale e da lì, percorrendo il Passo dei Cento Croci attraverso varie località sono arrivati a Portovenere. Il giorno seguente, percorrendo la strada statale della Cisa, le Dallara Stradale hanno raggiunto il borgo medievale di Pontremoli e da lì sono rientrate a Varano de' Melegari per terminare il viaggio in autodromo.