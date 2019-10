Great Wall Motor richiama 62.655 Suv e pick-up

La Great Wall Motor, la più grande casa produttrice di auto in Cina, specializzata in Suv e pick-up richiamerà 62.655 veicoli per gli specchietti retrovisori esterni difettosi. Lo ha reso noto la principale autorità che regola il mercato del Paese asiatico. Una dichiarazione pubblicata online dalla State Administration for Market Regulation ha detto che il richiamo delle auto, previsto a partire dal 15 dicembre, coinvolgerà i modelli HAVAL H2s realizzati tra il 4 novembre 2016 e l'11 ottobre 2017. A causa di un rivestimento difettoso, gli specchietti retrovisori esterni dei veicoli interessati possono infatti staccarsi dagli alloggiamenti in casi estremi, con conseguenti rischi per la sicurezza. La società ha promesso di sostituire gratuitamente gli specchietti retrovisori difettosi.