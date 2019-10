Le auto senza pilota, le cosiddette auto intelligenti, saranno a disposizione dei visitatori del China International Digital Economy Expo, che si terrà dall'11 al 13 ottobre a Shijiazhuang, in Cina. Saranno oltre 500 le imprese che prenderanno parte all'expo che comprenderà anche una serie di forum e fornirà una piattaforma per la firma di progetti di cooperazione. Oltre alla possibilità di sperimentare le nuove tecnologie come appunto le auto senza conducenti.