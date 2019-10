Trasportano ricambi auto, giovani denunciati per ricettazione

Due giovani di origini albanesi, di 21 e 28 anni, sono stati denunciati dalla polizia che li ha fermati a Novara per un normale controllo del territorio. A bordo dell'auto su cui viaggiavano, una Alfa Romeo 147, trasportavano pezzi di ricambi d'auto. Tra il materiale sequestrato un cambio automatico Audi, un cambio manuale Volkswagen, due ammortizzatori completi anteriori, 2 dischi per freni anteriori e 2 dischi per freni posteriori. Per quel trasporto 'eccezionale' i due, incensurati, sono accusati di ricettazione.