Truffa degli specchietti, 4 arresti a Catanzaro

Sono accusati di avere messo in piedi un'associazione per delinquere allo scopo di attuare, ai danni di ignari automobilisti, la cosiddetta "truffa degli specchietti". Quattro persone sono state arrestate dal Commissariato di Catanzaro Lido e poste ai domiciliari con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione ed alla truffa. Gli arresti sono stati disposti dal Gip del tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura.

I quattro, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero provocato incidenti stradali reali o simulati scegliendo le loro vittime perlopiù tra persone anziane per poi lamentare danni ai loro mezzi e pretendere il pagamento di somme a titolo di risarcimento. Solo in alcuni casi gli arrestati non sarebbero riusciti nei loro intenti per la resistenza opposta dalle vittime o per il sopraggiungere delle forze dell'ordine.