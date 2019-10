Porsche Festival 2019, scatta da domani a Misano Adriatico

Ancora poche ore e a Misano Adriatico, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, scatterà l'edizione 2019 deI Porsche Festival. In programma nel week end del 5 e 6 ottobre è l'evento più iconico tra i molti organizzati ogni anno da Porsche Italia. Una due giorni dedicata interamente al brand e alla sportività che coinvolge clienti, Centri Porsche, Porsche Club, partner e tutti gli appassionati della celebre marca di auto sportive. L'autodromo il Misano World Circuit sarà un vero e proprio contenitore di eventi, in cui si potrà respirare la vera essenza della Casa automobilistica di Stoccarda. Durante il Porsche Festival, si svolgerà il penultimo weekend della Porsche Carrera Cup Italia, che, per la prima volta, sarà corsa anche in notturna, regalando emozioni indimenticabili.



Giunto alla quinta edizione, il Festival celebra le auto che hanno fatto la storia sportiva di Porsche e di quelle che ne raccontano la leggenda circolando sulle strade di tutti i giorni, con la passione protagonista assoluta. In pista, con le ultime due gare della combattutissima Carrera Cup, con le Sport Experience che potranno essere vissute guidando le auto della scuola Porsche e con i giri in pista organizzati per far scendere sull'asfalto dell'autodromo le auto di serie, i modelli classici e le GT. Previsti intrattenimenti e spettacoli anche nel paddock, con gli stand dei club e di Porsche Classic nel Porsche Village, l'Hospitality, l'Area Bimbi e quella Young Driver. Il Festival si sposterà anche nei dintorni del circuito, con le visite organizzate dal Fondo Ambiente Italiano in ville e palazzi storici, ma anche per i test drive della gamma Porsche, da provare affiancati da un istruttore.



Nel dettaglio, nella giornata di sabato 5 ottobre, dalla 9.00 alle 10.00 si svolgeranno le prove libere della Carrera Cup, mentre alle 10.00 per 30 minuti si darà spazio al programma My Porsche 911/718. Fra le 10.30 e le 12.00 tre sessioni in pista di Hot Lap - Sport Experience, seguite delle 12.00 alle 13.00 dalle qualifiche della Carrera Cup. Dopo l'intervallo fra le 13.00 e le 14.30 a 'pista chiusa' per il pranzo, il Festival Porsche 2019 riprenderà ale 14.30 e fino alle 15.00 con una nuova sessione di Hot Lap - Sport Experience, seguita dalle 15.00 alle 17.00 da My Porsche 911/718 e dalle 17.00 alle 17.30 da Hot lap - My Porsche Supercar. Per due ore, dalle 17.30 fino alle 19.30 la pista sarà impegnata per la parata e per le premiazioni. Alle 19.30 scatterà la Gara 1 della Carrera Cup - con diretta su Sky Sport - e, dalle 20.30 alle 22.30 il barbecue e il Porsche Party.



Domenica 6 ottobre due sessioni in pista di Hot Lap - Sport Experience fra le 9.00 e le 10.00, seguite da My Porsche 911/718 (10.00 - 10.30) e da fra le 10.30 e le 11.00 un altro turno di Hot Lap - Sport Experience. Pista chiusa per il pranzo fra le 11.00 e le 12.30 e poi subito le emozioni della Gara 2 della Carrera Cup (sempre in diretta su Sky Sport) seguita fra le 14.00 e le 16.00 dalla parata e dalle premiazioni. La domenica a Misano si chiuderà con 2 turni di Hot Lap - Sport Experience fra le 16.00 e le 17.00, una sessione My Porsche 911/718 (17.00-17.30) e 2 turni di Hot Lap - Sport Experience fra le 17.30 e le 18.00.



Le attività del Porsche Festival 2019 possono essere acquistate online sul sito del Porsche Festival https://porschefestival.porscheitalia.com/ita/ o su www.vivaticket.it. Sono ancora disponibili - solo per la giornata di domenica 6 ottobre - il pacchetto Sport Experience (30 minuti con auto della Porsche Experience, affiancati da istruttori ufficiali Porsche, ingresso Hospitality per pranzo e open bar, ingresso Tribune per la Porsche Carrera Cup Italia, accesso al Porsche Village, parcheggio Porsche e partecipazione Parata se cliente e Porsche gadget), il pacchetto Garage Tour e Hot Lap (al fianco di un pilota professionista a bordo di una 991 GT3 Cup più ingresso Hospitality per pranzo e open bar, ingresso Tribune per la Porsche Carrera Cup Italia, accesso al Porsche Village, parcheggio Porsche e partecipazione Parata se cliente e Porsche gadget) e infine il pacchetto My Porsche (Giro in pista di 30' con auto propria più ingresso Hospitality per pranzo e open bar, ingresso Tribune per la Porsche Carrera Cup Italia, accesso al Porsche Village, parcheggio Porsche e partecipazione Parata se cliente e Porsche gadget).