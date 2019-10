Ferrari apre un nuovo centro Tailor Made a New York

Ferrari ha aperto il suo primo centro Tailor Made a New York. Unico nel suo genere nel Continente americano, questo nuovo Centro prosegue la lunga tradizione di personalizzazione delle vetture che è iniziata nella fabbrica di Maranello negli anni '50 ed è cresciuta nel 2011 con l'apertura del Tailor Made Center a Maranello, seguito nel 2014 dal Shanghai Tailor Made Center.



Il Tailor Made Center di New York si trova al trova al 410 di Park Avenue ed è un'estensione del precedente showroom Ferrari, che è stato completamente ridisegnato e ampliato per comprendere anche una lounge e uno spazio espositivo per cinque auto. Il Centro Tailor Made presenta una gamma infinita di opzioni specifiche per soddisfare la personalità e i gusti di ogni proprietario Ferrari, compresa una vasta scelta di tessuti, pelli, legni, colori e finiture.



Il Programma Tailor Made si basa su tre collezioni che offrono elementi di ispirazione al cliente: la collezione Scuderia, legata al mondo del motorsport e delle competizioni, la Classica, ispirata al patrimonio e alla storia della casa, e l'Inedita che consente il massimo grado di sperimentazione. In ognuna di esse, le opzioni per la personalizzazione sono infinite grazie alla continua ricerca del Ferrari Design Center, a partire dai valori fondamentali del marchio quali innovazione, eleganza e passione.