A24, chiusura svincolo Teramo Est martedì 8 e giovedì 10

La concessionaria delle autostrade A24 e A25 Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare presso lo Svincolo Teramo Est della A24, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: dalle 9 alle 16 circa di martedì prossimo 8 ottobre sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall'A24 per i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e diretti verso viabilità ordinaria di Teramo; il traffico proveniente dall'A24, e diretto verso la viabilità ordinaria di Teramo, potrà usufruire dello svincolo di Teramo Ovest; dalle 9 alle 17 circa di giovedì 10 ottobre prossimo sarà disposta la chiusura della rampa di accesso 'diretto' tanto all'A24 in direzione L'Aquila, quanto alla SS Teramo-Mare in direzione Giulianova, per i veicoli provenienti da Viale Europa/SS80; i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria potranno usufruire di percorsi alternativi per accedere sia all'A24 sia alla SS-Teramo Mare, anche con l'ausilio di personale presente sul posto.