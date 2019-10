Ferrari 488 Pista nominata "Supercar dell'anno"

La 488 Pista, ultima serie speciale V8 a motore centrale della Ferrari, è stata nominata "Supercar dell'anno" nell'ambito dei Motors Awards 2019 di News International. Il premio, assegnato personalmente da Jeremy Clarkson alla sua supercar preferita dell'anno, è uno dei più ambiti nel settore.

Dopo essere salito a bordo della Ferrari 488 Pista e aver provato il suo pluripremiato V8 biturbo da 3,9 litri e 710 CV, Clarkson è rimasto sbalordito dalle prestazioni della vettura, tanto da intitolare il suo articolo "Così emozionante da far brillare la polvere". Nella sua recensione, il giornalista aggiunge: "la 488 Pista è una delle auto più emozionanti, elettrizzanti, belle e soddisfacenti mai realizzate. Dopo averla guidata, si ha l'impressione che tutte le altre auto siano fatte di muschio e corteccia. È superba". E ancora: "la 488 Pista non è solo una buona automobile. O un'automobile geniale. È molto di più".

Il motore della Ferrari 488 Pista è stato nominato il migliore del mondo agli International Engine of the Year Awards 2019, premio che il V8 Ferrari ha ottenuto per il quarto anno consecutivo. La 488 Pista trae ispirazione e utilizza soluzioni tecnologiche proprie delle 488 Challenge e delle 488 GTE che competono in tutto il mondo ai più alti livelli, ad esempio vincendo l'edizione di quest'anno della 24 Ore di Le Mans nella categoria LMGTE Pro.

La 488 GTE partecipa inoltre al FIA World Endurance Championship, il campionato GT più importante al mondo, nel quale ha ottenuto il titolo Costruttori GT per due anni consecutivi e per ben cinque volte dal 2012, anno inaugurale della competizione.