DS 7 Crossback, quando lo stile si trasforma in ispirazioni

È un lavoro minuzioso e certosino quello che riguarda le linee esterne e la scelta dei materiali per l'abitacolo di un anno. Lo sanno bene anche in DS dove, prima dello sviluppo finale del prodotto, vengono valutate decine di combinazioni di materiali e tinte. Questo lavoro di perfezionamento si articola in più fasi: una prima fase di orientamento, per delineare lo spirito generale del prodotto, per passare poi alla selezione, attraverso un sistema di eliminazione per ridurre il numero di soluzioni, e infine un'ultima fase decisionale in cui vengono confermate le scelte.



Ma la conferma definitiva avviene solo alla presenza di tutti i servizi del marchio, e di prototipi in scala 1 a 1. ''Questo è particolarmente importante per le tinte della carrozzeria - sottolinea Sabine Le Masson Pannetrat - la cui resa cambia secondo le dimensioni della vettura''. È accaduto così anche per DS 7 Crossback dove i team DS sono arrivati a proporre 9 tinte per la carrozzeria e 4 ispirazioni interne, che offrono elementi di distinzione.



A partire da 'Ispirazione DS Bastille': dettagli cromati sugli elementi esterni, griglia della calandra e deflettore nero, ma anche finiture interne in una tinta bronzo ottenuta attraverso un processo originale denominato topage, sedili in tessuto bronzo, volante multifunzione in pelle pieno fiore, elementi rivestiti in TEP (poggia-braccio, maniglie delle porte), decorazioni della console centrale a lavorazione guilloché di colore nero matt.



Altra 'ispirazione' è la DS Performance Line, capace di coniugare sportività ed eleganza con i particolari esterni cromati e neri, badge esterni Performance Line su cofano e parafanghi, e i cerchi da 19 pollici. All'interno, il volante tronco in Alcantara, i rivestimenti in Alcantara/ TEP, i tappetini Performance Line e la pedaliera in alluminio conferiscono un tocco di sportività.



C'è poi l'ispirazione DS Rivoli: dal nome della via parigina, offre a DS 7 Crossback profili esterni cromati, ma anche comandi sotto al display centrale con inserti in cristallo, inserti della console centrale in alluminio a lavorazione guilloché, sedili elettrici rivestiti in pelle goffrata, tappetini e orologio B.R.M R180 che ruota all'avvio del veicolo. Infine, è prevista l'ispirazione DS Opéra che chiama sempre un luogo simbolo della capitale francese, con badge specifici e dettagli cromati all'esterno, rivestimenti in pelle Nappa, plancia e pannelli delle porte con effetto patinato e impunture "point perle". I sedili anteriori riscaldabili e ventilati con funzione massaggio, il parabrezza riscaldabile, l'orologio B.R.M R180 rotativo e il sistema DS Connect Nav con radio digitale sono altri elementi distintivi.