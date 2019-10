A12 chiusa 4 notti tra Genova Est e Genova Nervi

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi, verso Sestri Levante, con orario 22:00-6:00. Lo annuncia Autostrade spiegando che, in alternativa, chi viaggia in direzione di Sestri Levante/Livorno, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Est, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare, sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi.