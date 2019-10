Suzuki è Official Car di Opera on Ice 2019

Suzuki sarà Official Car di Opera on Ice 2019, lo straordinario spettacolo con cui il pattinaggio di figura su ghiaccio approderà per la prima volta nel tempio dello sport italiano, il Foro Italico di Roma. La Casa di Hamamatsu sarà, infatti, sponsor della manifestazione che nelle serate di venerdì 4 e di sabato 5 ottobre porterà i campioni più acclamati della disciplina a esibirsi su una pista ghiacciata di oltre 800 metri quadri, allestita per l'occasione sulla superficie del campo Centrale utilizzando oltre 35.000 litri d'acqua.



Uno show unico Opera on Ice giunge, quest'anno, alla sua nona edizione e punta a ripetere lo straordinario successo degli anni passati, in cui ha sempre registrato il tutto esaurito. Questa manifestazione è unica perché dà modo agli atleti di esibirsi sulle note delle arie più famose delle opere liriche in scenari mozzafiato, in cui danza, musica e sport s'intrecciano con arte e architettura, regalando al pubblico sensazioni indimenticabili. Ad eseguire i brani saranno i musicisti dell'Orchestra Roma Sinfonietta, che accompagneranno il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano, il soprano solista Elisa Balbo e i giovani talenti della Fondazione Pavarotti.



Lo straordinario cast di Opera on Ice 2019 sarà composto da alcuni tra i più grandi pattinatori su ghiaccio, a partire da "lo Zar" Evgeni Plushenko, l'unico atleta di questo sport ad aver vinto quattro medaglie in altrettante Olimpiadi. Accanto al russo scenderanno sulla pista del Foro Italico la Campionessa del Mondo giapponese Miki Ando, prima atleta ad aver completato nella storia un salto quadruplo, e la coppia di danza composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte, a loro volta campioni iridati e qui impegnati anche in veste di coreografi. In cartellone spiccano, poi, i nomi dei campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise e della coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur, senza dimenticare la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers, sempre capace di emozionare grandi e piccini dando vita a un fantastico show sul ghiaccio.



Con Opera on Ice, Suzuki ribadisce il suo legame con gli sport del ghiaccio, che la vede Main Partner della FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sin dal 2013 e con la campionessa Carolina Kostner. In qualità di Official Car di Opera on Ice 2019, Suzuki fornirà all'organizzazione quattro esemplari di Vitara e uno di S-Cross. Le auto saranno dotate di una grafica personalizzata e accompagneranno gli atleti nei loro spostamenti da e per il Foro Italico. Questi modelli offrono due diverse interpretazioni dell'idea che ha Suzuki della moderna auto tuttoterreno. Vitara adotta dimensioni compatte per fare da passepartout nel traffico urbano come nella vegetazione più intricata quando mette le ruote fuori dall'asfalto. L'ammiraglia S-Cross punta su una carrozzeria elegante e su un'abitabilità capace di soddisfare le esigenze di una famiglia, senza rinunciare ad assecondare qualsiasi desiderio di libertà e di evasione.