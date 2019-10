Perizia esclude rischi, verso riapertura totale viadotto Puleto su E45

Il viadotto Puleto lungo la superstrada E45, tra Toscana e Romagna, non rischia più il crollo e a breve potrebbe venire riaperto anche ai mezzi pesanti. E' quanto emerge dall'ultima perizia sul viadotto che il consulente Claudio Modena ha realizzato su richiesta del gip Piergiorgio Ponticelli e che riguarda la sicurezza del ponte.

Nelle 35 pagine e nei numerosi allegati, non è spiegato se prima della chiusura, e quindi prima di questi ultimi interventi di manutenzione, il viadotto fosse sicuro. La procura di Arezzo è pronta adesso a rilasciare l'ordinanza e a comunicarla ad Anas, in modo da ripristinare la completa viabilità. I tempi potrebbero essere molto brevi.

Il viadotto fu sequestrato il 16 gennaio scorso, su disposizione del gip Ponticelli. Il provvedimento fu dovuto all'esito di una perizia tecnica richiesta dalla procura. Nella relazione i consulenti parlavano di "criticità estrema" e di pericolo di collasso della struttura. Dopo 28 giorni ci fu la riapertura ai mezzi leggeri e solo durante l'estate, il 10 luglio, arrivò l'ordinanza di riapertura ai mezzi fino a 30 tonnellate.