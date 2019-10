Ricambi per tir contraffatti, sequestrati 200mila articoli

Un'organizzazione che produceva ricambi contraffatti destinati ai tir, e riforniva numerose aree di servizio del Piemonte, è stata smantellata dalla guardia di finanza di Torino. Cinque persone sono state denunciate per contraffazione, ricettazione e frode in commercio e perquisizioni sono scattate a Pavia, Brescia e Vercelli.

I Baschi Verdi del Gruppo pronto impiego Torino hanno sequestrato oltre 200mila articoli tra parti di carrozzeria in plastica, lamierati a taglio termico, rivestimenti esterni, barre paraurti, kit copri sedili con loghi contraffatti delle più note case automobilistiche nazionali ed internazionali per un valore di oltre 1,5 milioni di euro.