Premio Auto Europa 2020, ecco le 15 finaliste scelte da Uiga

Sono quindici le finaliste iscritte al premio 'Auto Europa 2020', organizzato come ogni anno da Uiga, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive. Le auto in lizza sono: Audi e-Tron, Bmw Z4, Citroën C5 Aircross, DS 3 Crossback, Hyundai i30 Fastback N, Jaguar XE, Kia ProCeed, Peugeot 508, Porsche Cayenne Coupé, Range Rover Evoque, Renault Clio, Seat Tarraco, Skoda Scala, Volkswagen T-Cross, Volvo V60 Cross Country. Tre supercar concorrono poi al premio per le sportive: Ferrari F8 Tributo e Lamborghini Huracán Evo Spyder, Porsche 911 Carrera S.



Quest'anno la vincitrice, scelta tra le candidate prodotte in Europa in almeno 10.000 esemplari e commercializzate nel Vecchio Continente, sarà eletta a Frascati presso Villa Tuscolana dai soci dell'Unione il prossimo 9 ottobre. Come ormai da tradizione, sarà assegnato anche quest'anno il premio 'Green Gold Award' alla casa automobilistica che si è maggiormente impegnata nell'innovazione a vantaggio dell'ambiente.



L'anno scorso ha vinto il titolo di 'Auto Europa' la DS 7 Crossback, che ha preceduto di stretta misura la Ford Focus e la Jeep Renegade. Tra le sportive ha trionfato la Ferrari Portofino, mentre Jaguar è stata insignita del 'Green Gold Award' per la i-Pace, una delle prime vetture di fascia alta totalmente elettriche vendute in Europa.