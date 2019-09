Noleggio, 14% di immatricolato destinato al lungo termine

I servizi di noleggio a lungo termine rappresentano sempre più una realtà solida di fronte alle esigenze di mobilità delle aziende: questa formula di rent a car nei primi 8 mesi del 2019 ha rappresentato il 14,4% dell'immatricolato automotive e muove ogni giorno quasi un milione di driver. I servizi più apprezzati dai fleet manager? La relazione commerciale, la gestione amministrativa, il customer service. Le aree da migliorare: marketing, information technology, consulenza e telematica.



È questo, in sintesi, lo scenario delineato dalla survey 'Noleggio&Qualità', presentata nel corso dell'evento Customer Centricity, organizzato dalla rivista Fleet Magazine con il patrocinio dell'Osservatorio Top Thousand (l'Osservatorio sulla mobilità aziendale), sulla soddisfazione dei fleet manager per i servizi di noleggio a lungo termine. La ricerca ha preso in considerazione 100 grandi aziende nazionali e multinazionali (con una flotta complessiva di 100.388 veicoli) per verificare il livello di qualità dei servizi offerti dalle società di long term percepito dai gestori delle flotte. In tutto, oltre 6.800 le risposte fornite.



Sulla base dei riscontri ricevuti dai fleet manager, per ognuna delle sette aree di attività identificate sono stati poi individuate le società di long term più apprezzate dalle aziende clienti e nel corso dell'evento sono stati consegnati i riconoscimenti. Per consentire un confronto più equilibrato tra gli operatori di diverse dimensioni, sono state considerate due diverse categorie: le grandi società di noleggio (con una flotta di oltre 50.000 veicoli) e quelle medio-piccole (con flotta inferiore a tale soglia).



In quest'ambito sono stati assegnati i premi ai fleet manager e agli operatori di noleggio più virtuosi in base alle singole aree: relazione commerciale (Arval e Alphabet); gestione amministrativa (Leasys, Car Server e Alphabet); information technology (Ald Automotive e Europcar); customer service (Volkswagen Financial Service e Program); marketing (Volkswagen Financial Service e Program); consulenza (ALD Automotive e Sifà); telematica (Arval e Free2Moove). Infine 4 sono state le menzioni speciali per altrettanti operatori, segnalati dai fleet manager per l'elevata qualità del servizio espresso in una specifica attività: Locauto per la gestione delle contravvenzioni, Leaseplan per la sicurezza sulle strade, Athlon Car Lease per la consegna delle vetture nuove e Leasys per la trasparenza delle comunicazioni relative ai dispositivi telematici.