Gamma Honda in Usa, quante 'furbate' per coccolare i cani

Da sempre Honda presta attenzione, nel mercato nordamericano, alle esigenze dei clienti che scelgono gli utility vehicle e pick-up della Casa nipponica e che sono anche proprietari di cani. Con un video diffuso su youtube (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xRF4GGexyGo) Honda ha mostrato in dettaglio tutte le soluzioni - e in alcuni casi delle vere 'furbate' - che permettono non solo di far viaggiare nel miglior modo possibile gli amici a quattro zampe nei vari modelli della gamma, ma che offrono anche soluzioni dedicate espressamente al confort dei cani, magari partendo da soluzioni e tecnologie create per gli umani. E' il caso della vasca per il bagnetto del quattro zampe, integrata sotto al pianale di carico del pick-up Ridgeline: sfruttando il contenitore che Honda ha progettato per trasportare ghiaccio e lattine di birra - un classico nel tempo libero degli americani - è possibile ripulire dal fango e dalla polvere il cane, anche di taglia grande, e scaricare poi (preferibilmente in un tombino) l'acqua e lo shampoo. Altra 'furbata' è il sistema di controllo del vano passeggeri ideato per sorvegliare i bambini seduti sugli appositi seggiolini, che si trasforma - sempre attraverso il display di bordo - in una telecamera dedicata al controllo dei cani sistemati sulla fila posteriore e trattenuti con gli appositi sistemi da collegare alle cinture di sicurezza.



Sempre utilizzando l'impianto di infotainment di diversi modelli Honda, come l'HR-V e il Passport (nome Usa del CR-V europeo), e in particolare la funzione 'Cabin Talk' (parla in cabina) il guidatore può rivolgersi attraverso il microfono del Bluetooth e gli altoparlanti ai propri amici a quattro zampe, esattamente come si fa a casa quando (forse per un eccesso di affetto) si pensa che il cane possa capire, oltre che il tono della voce, anche le parole.



Tra le funzioni presenti nei vari modelli Honda 'pet friendely' ci sono anche i sedili riscaldati, per provare lo stesso tepore che in casa si trova nella zona dell'asciugatrice, o ancora i sedili 'allontanabili' che permettono di far viaggiare sulla seconda fila amici a quattro zampe che non hanno rapporti idilliaci, come un cane e un gatto. Ma l'accessorio più gettonato dai proprietari di Honda e di animali è l'aspirapolvere di cui può essere dotata la monovolume Odyssey: collegabile con un tubo flessibile ad un impianto fisso, consente di eliminare peli e resti di cibo dal bagagliaio e dai tappetini dell'abitacolo.