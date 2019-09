Ferrari e Harley Davidson protagoniste nel Golfo dei Poeti

Auto e moto moderne e d'epoca hanno animato per due giorni le piazze e le strade del Golfo dei Poeti, all'insegna dell'allegria e dell'inclusione sociale. Una serie di splendide Ferrari degli anni Ottanta, Novanta e Duemila sono state protagoniste in una rassegna svoltasi a Portovenere.



Dall'altra parte del Golfo, a Lerici, per la gioia degli appassionati del genere si sono ritrovati una trentina di motociclisti, in sella a Harley Davidson di numerosi modelli, tutte ampiamente personalizzate. Nel dettaglio degli eventi, tra foto, premi e curiosità è emersa, come spesso accade, la grande passione per gli italiani di tutte le età per le auto prodotte a Maranello. L'iniziativa che ha avuto come guest star delle splendide Rosse stradali si è svolta nell'ambito del vasto programma dedicato alla 32esima edizione del XTrofeo Mariperman, che ha incluso anche regate di barca a vela antiche e moderne, emozionanti passaggi della pattuglia acrobatica aerea Weflyteam (Baroni Rotti), unica al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili. La manifestazione, la scorsa settimana, aveva visto protagoniste a La Spezia auto antiche di varie marche ed epoche dal 1927 al 1959. Nell'ultimo weekend di settembre, invece, le Ferrari hanno fatto da mattatrici. In particolare, nella piazza antistante l'ingresso del Borgo di Portovenere sono state oggetto di riprese e selfie alcune una Dino 208 GT4 del 1975, una 308 GTS del 1977, una 208 GTB del 1980, una 208 GTS Turbo del 1983 e una Maranello 550 del 1996.



Per quello che riguarda l'evento motociclistico, i centauri si sono ritrovati a Lerici per scopi benefici. La loro iniziativa, infatti, ha puntato a raccogliere fondi e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rara malattia di Ehlers-Danlos e sulle sindromi da ipermobilità. Si è svolta in concomitanza con il convegno nazionale che si è tenuto nello splendido castello medioevale lericino e che ne ha approfondito le principali tematiche, dall'inquadramento clinico al recupero funzionale, alle implicazioni medico-legali.