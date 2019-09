Psa, a Firenze concessionaria Brandini dedicata al Gruppo

La transizione energetica passa attraverso il rapporto con il pubblico: in questa ottica ha aperto a Sesto Fiorentino una nuova concessionaria del Gruppo PSA, la prima assieme al Gruppo Brandini.



L'obiettivo dichiarato è dare ai clienti di Peugeot, Citroen, Ds Automobiles e Opel un nuovo punto di riferimento a Firenze, in linea con il piano di sviluppo della rete dei concessionari.



Lo ha sottolineato anche Gaetano Thorel, direttore generale di Groupe PSA Italia: "Il potenziale di vendita della nuova concessionaria - ha detto - contribuirà in modo significativo a raggiungere gli obiettivi che il Gruppo si è posto in Italia, accompagnando i clienti fiorentini, già molto attenti alle tematiche di sostenibilità ambientale, verso la transizione energetica che abbiamo intrapreso con decisione".



Esposte durante la serata di inaugurazione la nuova Peugeot 208, disponibile anche in versione 100% elettrica, e la monoposto di Formula E, DS Teceetah con cui il pilota francese Jean-Éric Vergne ha vinto il mondiale.