Pretende benzina gratis dopo una multa, arrestato 68enne

Arrestato con l'accusa di estorsione un 68enne pescarese che aveva preteso da mettere la benzina gratis in un distributore dopo aver preso una multa per un divieto di sosta presso la struttura. È accaduto ieri quando gli agenti della Questura di Pescara sono intervenuti presso un distributore di carburanti di zona Portanuova dove era in corso un'aggressione contro il personale dell'esercizio.

Giunti sul posto gli agenti sono riusciti a bloccare un 68enne pescarese, mentre minacciava un dipendente del distributore di carburanti. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso poi ai poliziotti di ricostruire i fatti: tre giorni fa l'aggressore aveva lasciato di notte la propria auto parcheggiata all'interno del distributore, e l'autovettura, che peraltro stazionava sopra i tubi del rifornimento, era stata rimossa e contravvenzionata dalla Polizia Locale.

Incolpati i dipendenti del distributore per l'accaduto, il 68enne li aveva costretti, con la minaccia di gravi ritorsioni a risarcirlo facendogli il pieno di carburante all'auto. Il giorno successivo così l'uomo è ritornato al distributore pretendendo, che si facesse il pieno ad una seconda autovettura, ma a quel punto i titolari hanno chiamato i poliziotti che hanno arrestato l'estorsore in flagranza di reato. Questa mattina l'arrestato è stato condannato alla pena patteggiata di due anni di reclusione.