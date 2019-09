Trovata auto Handanovic rubata durante Inter-Lazio

Il portiere dell'Inter Samir Handanovic è stato derubato della propria auto mentre era in campo contro la Lazio allo stadio Meazza di Milano. Durante la sfida di mercoledì, vinta per 1-0 dai nerazzurri, la sua Volvo XC 90 è stata portata via dal parcheggio esterno. Secondo quanto confermato all'ANSA da fonti della questura di Milano, la vettura è stata poi rintracciata dalla società che ha installato il dispositivo di localizzazione e questa mattina è stata riconsegnata al proprietario. I ladri l'hanno abbandonata a un paio di chilometri dallo stadio, in via Pisanello.