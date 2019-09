Mercedes, 60 Sprinter entrano nella flotta Salerno Trasporti

Sessanta Mercedes-Benz Sprinter entrano a far parte della flotta della Salerno Trasporti, azienda che si occupadel trasporto e della logistica distributiva. Gli esemplari sono tutti in versione furgone e verranno utilizzati dalla rete di corrieri nazionali e internazionali. L'azienda ha potuto contare su importanti partnership con i maggiori player nazionali e internazionali con un network di distribuzione in grado di gestire un flusso medio di circa 2milioni di spedizioni mensili e una flotta di oltre 1.000 veicoli.



''Siamo orgogliosi che un'azienda come la Salerno Trasporti abbia deciso di investire sul nostro bestseller, un veicolo che nel corso degli anni è diventato sinonimo di affidabilità, sicurezza, efficienza e innovazione - ha dichiarato Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans - Siamo certi che lo Sprinter diventerà un elemento strategico all'interno della flotta di questo importante player nel mercato della distribuzione, semplificando la comunicazione tra gestore e autisti''.



La terza generazione di Sprinter fissa nuovi standard nel segmento Large Van, portando a bordo la connettività evoluta dell'MBUX e offrendo ad autisti e gestori di flotte un concentrato di tecnologie innovative, sia per la sicurezza sia per la connettività. Il peso maggiore e, quindi, la maggiore pressione sull'asse anteriore migliorano inoltre la trazione e, di conseguenza, le prestazioni. Così il nuovo Sprinter è in grado di affrontare superfici difficili con maggiore facilità.