Forse a causa di un colpo di sonno si è ritrovato con il camion in contromano sull'A1, tra le uscite di Chiusi e di Valdichiana, dopo uno scambio di carreggiata dovuto alla presenza di un cantiere, in direzione nord. Allertata dagli automobilisti la polizia stradale ha rintracciato il mezzo, guidato da un camionista 50enne originario di Milano, presso l'area di servizio di Montepulciano (Siena). L'uomo è stato multato per circa 10mila euro e la patente gli verrà revocata.