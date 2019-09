Viaggia su auto rubata con targa clonata, cinese denunciato a Prato

Viaggiava su un'auto rubata con telaio alterato e targa clonata: per questo un imprenditore cinese è stato denunciato per ricettazione dalla polizia municipale a Prato.

Gli agenti hanno sequestrato l'automobile, poi risultata rubata un anno fa a Cava de' Tirreni (Salerno). Tutto è partito dalla denuncia per targa clonata presentata da un cittadino altoatesino, in possesso di un'auto simile a quella sequestrata a Prato e targata uguale. Quando gli agenti hanno fermato il conducente cinese, un 44enne residente a Prato, l'uomo ha mostrato la documentazione in suo possesso, dichiarando di aver avuto il veicolo grazie ad un connazionale. Dal momento che le targhe apparivano autentiche gli agenti hanno intensificato i controlli, accorgendosi che le targhette del telaio apparivano manomesse in modo da riportare il numero corrispondente al veicolo dell'altoatesino. Ulteriori accertamenti hanno portato alla individuazione del telaio originale e alla scoperta che l'auto era stata rubata in Campania un anno fa. Sulle targhe è stato accertato essere in atto una denuncia di smarrimento. Le indagini proseguono per ricostruire il viaggio che ha portato il mezzo a circolare per le strade pratesi partendo dalla Campania.